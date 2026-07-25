Il Como fa sul serio: Chalobah e Kean

L’ irruzione del Chelsea per Kerim Alajbegovic (18) ha portato in breve tempo all’accordo con il Bayer Leverkusen, sulla base di 34 milioni di euro con bonus. L’assalto inglese, ricordiamolo, è arrivato dopo alcuni giorni di studio ed è stato ispirato dalla stima e dal pressing del tecnico Xabi Alonso (44), che conosce molto bene il giovane talento bosniaco. Ieri, in attesa della decisione definitiva del ragazzo, c’è stata la stretta finale tra le due società. Nessuna trattativa estenuante, né giochi al ribasso: i Blues, senza problemi di liquidità, come dimostra il mercato faraonico intrapreso, hanno di fatto messo subito sul piatto 34 milioni di euro. Il padre-agente del bosniaco, da parte sua, si è preso del tempo prima di accettare la proposta. Del resto, nelle ultime settimane ha parlato con numerose società italiane e straniere e, proprio in virtù di questi corteggiamenti, ha avanzato delle richieste al club inglese. Il sogno di Alajbegovic è sempre stato quello di trasferirsi in Italia, ma l’Atalanta - la squadra che ha trattato con maggiore convizione il giocatore - si è fermata all’offerta da circa 20-22 milioni di euro e fino a ieri sera non ci sono stati rilanci particolari. La stima di Maurizio Sarri (67) e la volontà decisa di Cristiano Giuntoli di portarlo in Italia potrebbero quindi non bastare: il Bayer Leverkusen, infatti, non è voluto scendere dalla richiesta di 30 milioni di euro per il cartellino del giovane talento.