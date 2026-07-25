Il Como fa sul serio: Chalobah e Kean
L’ irruzione del Chelsea per Kerim Alajbegovic (18) ha portato in breve tempo all’accordo con il Bayer Leverkusen, sulla base di 34 milioni di euro con bonus. L’assalto inglese, ricordiamolo, è arrivato dopo alcuni giorni di studio ed è stato ispirato dalla stima e dal pressing del tecnico Xabi Alonso (44), che conosce molto bene il giovane talento bosniaco. Ieri, in attesa della decisione definitiva del ragazzo, c’è stata la stretta finale tra le due società. Nessuna trattativa estenuante, né giochi al ribasso: i Blues, senza problemi di liquidità, come dimostra il mercato faraonico intrapreso, hanno di fatto messo subito sul piatto 34 milioni di euro. Il padre-agente del bosniaco, da parte sua, si è preso del tempo prima di accettare la proposta. Del resto, nelle ultime settimane ha parlato con numerose società italiane e straniere e, proprio in virtù di questi corteggiamenti, ha avanzato delle richieste al club inglese. Il sogno di Alajbegovic è sempre stato quello di trasferirsi in Italia, ma l’Atalanta - la squadra che ha trattato con maggiore convizione il giocatore - si è fermata all’offerta da circa 20-22 milioni di euro e fino a ieri sera non ci sono stati rilanci particolari. La stima di Maurizio Sarri (67) e la volontà decisa di Cristiano Giuntoli di portarlo in Italia potrebbero quindi non bastare: il Bayer Leverkusen, infatti, non è voluto scendere dalla richiesta di 30 milioni di euro per il cartellino del giovane talento.
Scelte
A proposito di Blues: continua la trattativa con il Como per Trevoh Chalobah (27) sulla base di circa 30 milioni di euro. Quella di ieri è stata un’altra giornata importante per l’affare e ora resta da capire quale sarà il budget che i lariani destineranno all’attacco, considerando che uno degli obiettivi rimane Moise Kean (26) della Fiorentina. Intanto, è in salita l’operazione per la cessione di Ignace Van der Brempt (24): al momento mancano gli accordi tra il duttile centrale e il Sassuolo.
Torino
I granata hanno in pugno Lucas Perri (28) e hanno chiuso per il difensore svizzero Eray Cömert (28), libero sul mercato dopo l’ultima avventura al Valencia. Il via libera definitivo per il portiere, ricordiamolo, arriverà appena gli inglesi definiranno anche i dettagli per il sostituto, ovvero James Trafford (23) del City.
Annuncio Salah
A Istanbul è tutto pronto per il gran colpo, la firma di Momo Salah (34) con il Besiktas: dopo le polemiche dei giorni scorsi, è stato trovato infatti anche l’accordo tra il club e l’agente dell’egiziano sulle commissioni. L’ex Liverpool guadagnerà circa 10 milioni di euro a stagione, mentre il contratto sarà di un anno con opzione di rinnovo per un’altra stagione.
Monza e Cagliari
Programma confermato: il club brianzolo ha formalizzato l’intesa con il giovane attaccante Gustavo Varela (21) proveniente dal Benfica. Si tratta di un affare da 3,5 milioni di euro. Quanto al Cagliari, non cambiano le priorità per la difesa con Raphael Kofler (21) in cima alla lista. Il centrale è uno storico obiettivo dei rossoblù, e anche negli ultimi giorni le parti hanno lavorato per abbassare le richieste del Südtirol.