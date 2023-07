"Atalanta: offerta dello United per Hojlund, la Dea chiede una cifra shock"

Secondo quando riportato da The Atlethic lo United continua il pressing per Rasmus Hojlund. L'attaccante danese dell'Atalanta sembra essere una priorità per i Red Devils e secondo il tabloid inglese la trattativa sta entrando nel vivo. Proprio il club di Manchester avrebbe da poco recapitato un'offerta ai bergamaschi: Fred e Van de Beck, oltre ad una somma in denaro, per il giocatore nerazzurro. La proposta, declinata, sarebbe insufficente dato che la Dea vorrebbe solo cash, e nemmeno poco...