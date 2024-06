Atalanta, Percassi e la frase sul futuro di Koopmeiners e Scamacca

Ospite della "Notte della C" organizzata dalla Lega Pro di Matteo Marani, Luca Percassi ha parlato anche del mercato che attende l'Atalanta nella prossima sessione estiva, dopo aver vinto l'Europa League e una volta valorizzati calciatori importanti. Teun Koopmeiners e Gianluca Scamacca continuano ad essere al centro di voci ed indiscrezioni, in attesa di proposte concrete. Il 14 agosto, intanto, l'ad della Dea vivrà un'altra serata magica contro il Real Madrid di Kylian Mbappé, in occasione della Supercoppa Europea.