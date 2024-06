Mbappé al Real Madrid: il comunicato ufficiale

La comunicazione ufficiale dell'arrivo di Mbappé al Real Madrid ha mandato letteralmente in crash il sito dei Blancos , per l'eccessivo traffico provocato dalla portata della news.

"Il Real Madrid C.F. e Kylian Mbappé - si legge nella nota ufficiale dei Blancos - hanno raggiunto un accordo in base al quale sarà un giocatore del Real Madrid per le prossime cinque stagioni". Il talento esploso nel Monaco guadagnerà un bonus di 100 milioni di euro , da distribuire nei cinque anni di contratto, secondo quanto riportato da Marca. Accordo fino al 30 giugno 2029 .

Real Madrid, il tweet di Mbappé

Arriva anche il tweet di Kylian Mbappé, nuovo calciatore del Real Madrid: "Un sogno che diventa realtà. Sono molto felice e orgoglioso di far parte del club dei miei sogni. È impossibile spiegare quanto mi senta felice ed emozionato in questo momento. Non vedo l'ora di vedervi, Madridistas, e vi ringrazio per il vostro incredibile supporto. Hala Madrid!".