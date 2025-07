Retegui, visite mediche con l'Al-Qadsiah: quanto guadagnerà in Arabia Saudita

Retegui in Arabia Saudita. Tra il fine settimana e lunedì sono in programma le visite mediche con l’Al-Qadsiah per l'ormai ex attaccante dell'Atalanta. Il centravanti della Nazionale è un passo dal salutare la Dea e la Serie A. L’italo-argentina, autore di 25 gol e 8 assist in maglia nerazzurra nella scorsa stagione, effettuerà le visite mediche in Olanda nei prossimi giorni, prima di legarsi alla sua nouva società con un contratto quadriennale con opzione per il quinto anno.