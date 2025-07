Lookman, il dettaglio sulla nuova maglia dell'Atalanta che è anche un indizio di mercato

L'Atalanta ha presentato ufficialmente la nuova maglia per la stagione 2025/26 tramite un post social. Ma, tra gli aspetti che più hanno colto l'attenzione dei tifosi nella sezione commenti, spicca l'assenza di Ademola Lookman tra i 'modelli' che hanno posato con indosso il kit della Dea. Secondo molti la scelta di non portare il numero 11 allo shooting non è altro che un indizio di mercato sulla sua imminente partenza verso altri lidi.