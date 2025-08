Atalanta, Lookman in stato di agitazione: può disertare Zingonia. L'Inter aspetta

Per il momento l’Inter aspetta e riflette sul da farsi, osservando attentamente quello che nelle prossime ore accadrà a Bergamo. Con la percezione forte che il cerino in mano in questo momento ce l’abbia l’Atalanta. Il no via pec recapitato a Milano ha scatenato l’ira funesta di Ademola Lookman: tecnicamente finora il nigeriano ha lavorato a parte per smaltire il problema muscolare al polpaccio che lo ha tenuto fuori dalla trasferta in Germania, ma domani potrebbe disertare qualunque appuntamento a Zingonia dove la squadra di Juric si ritroverà per riprendere gli allenamenti. La reazione scomposta del nigeriano segna un punto di non ritorno. Impossibile immaginare di far rientrare il tutto in poche ore, soprattutto considerando che nei giorni scorsi lo stesso ad Percassi aveva ammesso pubblicamente di avere ricevuto da tempo una richiesta del giocatore di essere ceduto. Una richiesta che si basava sulla vecchia promessa di agevolarne l’uscita per una cifra di 35-40 milioni di euro. Anche se l’atteggiamento è quello di un club che non vuole trattare, la realtà è che l’Atalanta considera Lookman tutt’altro che incedibile. Ma allora, perché i bergamaschi si sono regolati così con l’Inter? Alla base alcune considerazioni. La prima: l’Atalanta ha già fatto cassa cedendo Retegui per oltre 68 milioni di euro e non ha esigenze di bilancio da rispettare. La seconda: nell’estate della rivoluzione, dopo aver chiuso il ciclo Gasperini, sarebbe difficile far digerire all’ambiente un’altra cessione eccellente prima ancora di aver trovato il sostituto di Retegui. La terza: sotto sotto l’Atalanta preferirebbe cedere Lookman all’estero per non andare a rafforzare una diretta concorrente, evidentemente scottata dalle otto sconfitte consecutive tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa inanellate nelle ultime tre stagioni. Questo ragionamento su una cessione all’estero può valere anche per il Napoli, primo a muoversi su Lookman e comunque vigile in attesa di capire come si evolverà la situazione.