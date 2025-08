Percassi chiarisce il caso Lookman: "L'ultima parola spetta all'Atalanta"

Lookman, le parole di Percassi

Percassi prosegue spiegando che i presupposti per la cessione di Lookman sono due "che lui stesso ci aveva chiesto: raggiungere in primis un super top club europeo e che in Italia non si sarebbe mai visto con una maglia diversa dall'Atalanta, sia per quello che ha fatto lui, sia per quanto ricevuto da parte della società. Oggi la situazione che voi conoscete è ben diversa, in ogni caso la società è sempre attenta a valutare i tempi e i valori dei propri giocatori, ma come sempre è la società Atalanta a decidere". Nel frattempo si è consumato lo strappo totale con i tifosi che nella notte hanno esposto uno striscione a Zingonia contro il giocatore: "Ora basta! Procuratori indegni e giocatori ingrati, rispettate i tifosi e chi vi ha valorizzato".