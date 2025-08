Lookman-Atalanta, è caos: qual è la posizione dell’Inter

Lookman, la posizione dell'Inter

Il club di Marotta invece resta in attesa. Senza fretta, perché adesso Lookman è una questione urgente più per l'Atalanta che per l'Inter, ma cercando con pazienza di decifrare i segnali che arriveranno da Bergamo. Il che non è semplice. Primo: l'Atalanta ha solo respinto l'offerta da 42 milioni più 3 senza mai indicare un prezzo sul quale ragionare per verificare se ci fossero i margini di una trattativa. Secondo: se davvero il nodo è non voler vendere Lookman in Italia per non rafforzare una concorrente, perché aspettare tre giorni prima di rispondere via mail alla proposta scritta dell'Inter? Detto che lo stesso atteggiamento l'Atalanta l'ha avuto con il Napoli quando si è fatto avanti per la seconda volta dall'inizio dell'estate, va anche registrato come al momento Lookman non abbia alcuna offerta dall'estero. Non è che vuole andare via da Bergamo, vuole andare all'Inter, anche a condizioni economiche per lui meno vantaggiose della stessa offerta del Napoli. Finché ci sarà modo di lavorare su Lookman l'Inter aspetterà, poi farà le sue valutazioni su un piano B. Nella short list c'era Openda ben posizionato tra le alternative, così come c'è un certo gradimento per Greenwood, destinato probabilmente a restare a Marsiglia. Ma per ora l'Inter non ha cambiato rotta.