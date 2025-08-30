Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Percassi: "Lookman? Vediamo nelle prossime ore. Su Musah..."

Le dichiarazioni dell'amministratore delegato dell'Atalanta prima del match con il Parma
Percassi: "Lookman? Vediamo nelle prossime ore. Su Musah..." © ANSA
A pochi minuti prima di affrontare il Parma allo stadio Ennio Tardini, l’amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN in merito al mercato.

Atalanta, Percassi: "Musah? Stiamo parlando con il Milan"

Sul possibile interesse per Yunus Musah ha spiegato: "È un giocatore del Milan e quindi vedremo nelle prossime ore cosa potrà succedere. C’è un’ottima relazione con il Milan e si sta parlando".

Le parole su Lookman

Chiarezza anche sulla situazione di Ademola Lookman: "La posizione dell’Atalanta è stata chiara fin dall’inizio. Vediamo nelle prossime ore, per ora non ci sono novità. Oggi la priorità è la partita".

