Carnesecchi, l'Atalanta vuole premiarlo ma il rinnovo non ferma le voci di mercato

L’ Atalanta vuole premiare Marco Carnesecchi per il rendimento e i numeri di questa stagione con un rinnovo e adeguamento del contratto. Un prolungamento che, però, non fermerà il calciomercato del portiere nerazzurro: sarà uno dei protagonisti della prossima sessione di trattative.

Carnesecchi, la Juve e la Premier sempre vigili

La Juve e altre società della Premier, come Arsenal e United, hanno già manifestato un interesse concreto per l’estremo difensore azzurro, che la Dea valuta non meno di 40 milioni di euro. Il corteggiamento dei bianconeri parte da lontano e risale ai tempi di quando Buffon vestiva ancora quella maglia: fu proprio l’ex capitano a segnalare alla sua vecchia dirigenza Carnesecchi come portiere del futuro. Anche l’interesse delle società inglesi non è una novità: la scorsa estate, ad esempio, i Red Devils hanno stabilito una sorta di filo diretto con la Dea per avere degli aggiornamenti costanti sul futuro del giocatore.