Bologna, Coulibaly per Mihajilovic

BOLOGNA - Una cosa è certa, il Bologna, in questa sessione di calciomercato comprerà un centrocampista. Tanti i profili che il neo ds Giovanni Sartori sta attenzionando, tra i quali spiccano quelli di Christopher Martins Pereira nell'ultima stagione allo Spartak Mosca, ma di proprietà dello Young Boys e Yangel Herrera dell’Espanyol. Solo sondaggi al momento per loro e spuntano anche altri nome, provenienti direttamente dal calcio italiano, precisamente dalla Salernitana: Lassana Coulibaly ed Emil Bohinen. Il prossimo centrocampista falsineo sarà dunque uno di questi, salvo eventuali sorprese, mentre saluterà certamente Svanberg che ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023 e che dunque verrà ceduto in questa cessione per scongiurare il rischio di perderlo a parametro zero (su di lui gli occhi del Southampton).