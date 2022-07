Bologna, Arnautovic arriva e si ferma subito

PINZOLO-L’ora di Marko Arnautovic è solo rimandata: l’attaccante austriaco si è già fermato. Dolore alla schiena. Niente di grave, ma tanta paura. L’attenzione del Bologna nei confronti di Arnautovic è alta. Ieri mattina, per il primo allenamento a Pinzolo, Marko ha svolto un regolare lavoro in palestra, poi una breve seduta atletica sul campo. Al termine, il gruppo dei nazionali (lui compreso) avrebbe dovuto sostenere un’altra sessione in palestra. E’ lì, durante il riscaldamento, che Marko ha detto basta. Il bomber rossoblù continuava a toccarsi la parte inferiore della schiena mostrando al personale sanitario il punto in cui avvertiva dolore. Nel pomeriggio non è sceso in campo. Oggi Marko potrebbe saltare la seduta, ma la situazione verrà valutata al momento. Intanto, al campo Pineta, protagonisti gli altri giocatori rientrati dalle Nazionali: Kasius, Aebischer, Theate (acclamatissimo da un gruppo di bambini), Barrow (oggi in conferenza stampa), Schouten, Medel, Svanberg, Vignato e Skorupski.