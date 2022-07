Bologna su Borja Mayoral: ma c'è un problema sull'ingaggio

BOLOGNA - Il Bologna sarebbe interessato a Borja Mayoral, l’attaccante del Real Madrid che ha giocato anche nella Roma, ha scritto ieri il giornale spagnolo Marca. Vero? Sì, perché va sottolineato come Giovanni Sartori almeno una telefonata l’abbia fatta all’agente di questo attaccante di 25 anni sul quale il Real ha sempre creduto, anche se più di una volta lo ha mandato a giocare in prestito. Il fatto è che il procuratore di Borja Mayoral avrebbe detto al direttore tecnico del Bologna che il suo assistito sarebbe nel mirino del Getafe, pronto a offrirgli un ingaggio da 2,8 milioni di euro netti. Della serie: i numeri sono troppo alti per le casse rossoblù. Certo, la prima scelta di Sartori continua a essere Strand Larsen del Groningen, e solo nel caso in cui il club olandese non dovesse abbassare le sue pretese economiche (a oggi 10 milioni di euro) il Bologna percorrerebbe altre piste.