Juve, Cambiaso ceduto in prestito secco al Bologna

È durata solo poche ore la prima avventura di Andrea Cambiaso alla Juventus. L’esterno classe 2000, che i bianconeri hanno prelevato dal Genoa per 8,5 milioni più tre di bonus, è stato infatti ceduto in prestito secco al Bologna.

La Juve non molla Cambiaso: il Bologna lo ottiene solo in prestito secco

Molto più breve, almeno sulla carta, sarà invece l’avventura in Emilia per l’ex giocatore del Genoa, dal momento che la Juventus non ha voluto concedere al Bologna neppure il diritto di riscatto con eventuale controriscatto. Prestito secco per un’annata che, nei piani del club bianconero, dovrà servire a Cambiaso per fare un’altra utile esperienza da titolare dopo il campionato d’esordio con il Genoa, concluso con la retrocessione in Serie B, in vista di un probabile inserimento nella prima squadra bianconera già dalla prossima stagione.

Cambiaso, avventura a Bologna con la nazionale nel mirino

Il giocatore, punto fermo dell’Under 21 azzurra e già convocato da Roberto Mancini per uno stage con la nazionale maggiore, potrà quindi trovare alla corte di Sinisa Mihajlovic più spazio rispetto a quello che avrebbe avuto alla Juventus, dove al momento le corsie esterne sono occupate da Cuadrado, Danilo, De Sciglio e Luca Pellegrini. Per assicurarsi Cambiaso il Bologna ha battuto una folta concorrenza di club di Serie A, tra i quali la Salernitana.