Chiellini e il ricordo del trionfo ad Euro 2020: "Un anno di noi"

L' 11 luglio 2021 superando ai rigori a Wembley l'Inghilterra l'Italia ha quindi reso ancora più storica una giornata che può essere considerata a tutti gli effetti come quella della "festa nazionale" per il calcio italiano. Due successi così diversi, ma non privi di punti in comune, a partire dal fatto che in entrambi i casi è stato spezzato un lungo digiuno: 44 anni senza Mondiale nel 1982 dal precedente trionfo del 1938, 53 senza il titolo europeo, visto che l'unica affermazione precedente degli Azzurri nel torneo continentale risaliva al 1968.

Euro 2020, l'impresa dell'Italia di Mancini

Nel 2021 come nel 1982 inoltre l'Italia non partì certo tra le favorite, anche se a differenza del Mundial di Spagna la squadra di Mancini seppe conquistare da subito i consensi della critica grazie alla qualità del gioco espresso. Ebbene, mentre impazzano le celebrazioni per i 40 anni del titolo in Spagna, c'ha pensato Giorgio Chiellini a ritagliare un posto tra i (freschi) ricordi per l'impresa dell'Italia a Euro 2020, in un'edizione della rassegna continentale rinviata di 12 mesi rispetto ai piani originari a causa della pandemia di Coronavirus.

Euro 2020, Chiellini celebra il primo anniversario

"Un anno di noi" ha scritto il capitano della spedizione azzurra su Instagram, a corredo di una foto "remake" che lo vede sorridente con la coppa in mano. Da quel giorno sono cambiate tante cose, dalla clamorosa mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale 2022 fino all'addio alla Juve e alla nazionale dello stesso Chiellini, che ha già iniziato una nuova avventura in Mls con i Los Angeles FC. La ricostruzione della nazionale è già iniziata con il mirino puntato verso Euro 2024 da vivere da campioni in carica.