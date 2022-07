Bologna, idea Shomurodov: sono ore decisive

BOLOGNA - Il numero degli obiettivi di mercato non è cambiato, le tempistiche sì. Ora il Bologna deve fare in fretta a chiudere le tre operazioni in entrata, due difensori e un attaccante, che la dirigenza rossoblù ritiene sufficienti e necessarie per rinforzare la rosa da consegnare a Sinisa Mihajlovic.

Shomurodov, primo step La prima accelerata di mercato si è registrata già ieri: Eldor Shomurodov, che può essere utilizzato sia come vice Arnautovic che come seconda punta o esterno essendo abile sia nel fraseggio con i centrocampisti che ad attaccare gli spazi, potrebbe vestirsi di rossoblù. La trattativa con la Roma è stata portata avanti partendo dalla base del prestito con diritto di riscatto ed è anche per questo motivo che sembra essere già scavalcata l’ipotesi Strand Larsen, la cui valutazione stava aumentando quasi di giorno in giorno ed era arrivata a 12 milioni. Shomurodov, classe 1995, non è stato nemmeno convocato per la gara che i giallorossi hanno giocato contro il Tottenham a dimostrazione che la sua partenza dalla Capitale è vicina: nello scorso campionato l’attaccante ha segnato 3 reti in 28 presenze, mentre nel precedente, il suo primo in serie A con la maglia del Genoa ne aveva realizzate 8 in 31 partite.

Mercato Bologna, gli obiettivi Per quanto riguarda il difensore centrale, che nelle gerarchie deve riempire il vuoto lasciato da Theate, il nome su cui Giovanni Sartori e Marco Di Vaio stanno continuando a lavorare ormai da un po’ resta quello di Jhon Lucumì. La volontà del club di Joey Saputo è quella di concludere le trattative il prima possibile, perché i primi impegni ufficiali si avvicinano e la pesante sconfitta per 4-1 contro il Twente non può passare inosservata.