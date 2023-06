Bologna, preso Beukema: firmerà un contratto fino al 2027

BOLOGNA - Sam Beukema è un calciatore del Bologna , Giovanni Sartori e Marco Di Vaio lo hanno chiuso alle 22,40 di martedi, quando finalmente i dirigenti dell’Az Alkmaar hanno accettato di inserire nell’operazione come parziale contropartita Denso Kasius. Beukema sarà a Bologna questo pomeriggio, non dimenticando come in questi ultimi 10 giorni abbia trascorso parte delle sue vacanze proprio in Italia, pare a Riccione. Per il momento il Bologna non fa trapelare neanche un mezzo sussurro sul costo dell’affare, ma ad ascoltare alcune indiscrezioni provenienti dall’Olanda la società rossoblù avrebbe versato sui 7,5 milioni (oltre a quanto è stato valutato Kasius) per rilevare Beukema a titolo definitivo. Va detto che Sartori gli stava addosso da quando era il responsabile dell’area tecnica dell’Atalanta , ma vuoi per un motivo e vuoi per un altro questo difensore olandese di 189 centimetri non si era mosso da Alkmaar. Ecco il motivo per il quale Sartori e lo stesso Di Vaio hanno pensato subito a lui quando Adama Soumaoro si è infortunato seriamente a Empoli e proprio dalle settimane successive fate conto che sia cominciato il loro corteggiamento per Beukema. Due sono stati gli elementi che hanno consentito al Bologna di fare bingo. Il primo: la ferma volontà del calciatore di sbarcare in Italia. Il secondo: il fatto che l’Az abbia accettato di riportare in Olanda Kasius , altrimenti Sartori e Di Vaio avrebbero fatto tremendamente fatica a definire Beukema, anche per quella che era stata la prima richiesta del club olandese, sui 10 milioni di euro.

Beukema primo obiettivo

Il Bologna ha fatto di tutto e di più per nascondere il proprio interesse nei confronti del difensore olandese, temendo le solite azioni di disturbo e che potesse entrare magari nell’operazione qualche altra società, con la conseguenza che avrebbe finito per far lievitare i numeri. Pensate che quando Beukema sbarcò all’aeroporto Marconi di Bologna, da Casteldebole fecero sapere che il giocatore piaceva, è vero, ma che era arrivato in Italia solo per fare come tutti gli anni le sue vacanze, costando troppo per il Bologna. E anche nei giorni successivi i capi rossoblù hanno continuato a negare anche l’evidenza, nonostante che dall’Olanda (e soprattutto da Alkmaar) rimbalzassero a Bologna indiscrezioni che davano Sartori e Di Vaio ormai a un passo dall’acquisto di Beukema. Come d’altra parte è accaduto anche martedì, sì, perché fino alle ultime ore né Sartori né Di Vaio si sono lasciati andare a un quarto di conferma. In pratica solo ieri da Casteldebole hanno regalato una mezza ammissione, mezza badate bene, dopo che alle 22,40 della sera precendete avevano trovato la quadratura del cerchio.

Contratto di 4 anni

Come avrete capito Beukema è una prima scelta per quanto riguarda il Bologna, o quanto meno è il difensore che i responsabili dell’area tecnica rossoblù avevano individuato tenendo presente quelli che erano i numeri sui quali potevano e dovevano contare. Tra l’altro questo olandese di 24 anni ha anche una buona esperienza, avendo giocato anche in questa annata una competizione europea. Non solo: chi lo ha visto all’opera assicura che sia un difensore estremamente concreto, che sa restare sempre con la testa dentro la partita, uno che probabilmente non ti ruba mai l’occhio fino in fondo ma che al tempo stesso sa sempre cosa deve fare e come farlo. Per certi versi, per come è attento, applicato e talvolta anche duro sull’avversario assomiglia proprio a Soumaoro (il cui rientro è previsto ora come ora attorno a febbraio). Come abbiamo detto, oggi Beukema sarà a Bologna per sottoporsi alle visite mediche all’Isokinetic e una volta superate firmerà con contratto di 4 anni con una opzione per un quinto.