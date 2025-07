Non solo Immobile, il Bologna prende anche Bernardeschi

La prima volta, nel 2023, non andò. Non era ancora il momento. Federico Bernardeschi era legatissimo al Toronto. Aveva un contratto da circa 6 milioni di euro a stagione, troppi perché si potesse davvero sperare che arrivasse al Bologna. Un tentativo venne fatto lo stesso, ma ci si fermò lì. Stavolta si è fatto più sul serio, e l'operazione si è conclusa, è andata in porto in breve tempo: biennale con opzione per il terzo. Giovanni Sartori e Marco Di Vaio hanno valutato da subito l'operazione , ci hanno provato e l'hanno chiusa. Il ritorno in Italia dell'esterno d'attacco è stata vista come un'opportunità da cogliere sia per il giocatore stesso che per la squadra di Vincenzo Italiano. Si è discusso dell'ingaggio e soprattutto della durata dell'accordo. È stato proprio questo il nodo principale da sciogliere prima di poter vestire Bernardeschi con la nuova maglia del Bologna, quella con la coccarda tricolore della Coppa Italia sul petto.

Bernardeschi voleva l'Italia, occasione Bologna

Il Bologna ha riaperto la finestra sul mondo, ha voluto riportare in patria i grandi Italiani all’estero, gli espatriati della serie A. Stavolta Bernardeschi ha già dato l’addio al Toronto. Da un paio di giorni ha salutato tutti anche sui social. Dopo tre stagioni ha concluso la sua avventura in MLS. Tante presenze (88), diversi gol (25) e qualche lampo di classe che adesso però, tornerà a far vedere nel calcio italiano. È stata quella la sua intenzione, il suo forte desiderio che ha accelerato l'operazione. Il responsabile dell’area tecnica e il direttore sportivo del Bologna, appena hanno fiutato l’occasione, non ci hanno pensato due volte ed hanno avviato la trattativa con i rappresentanti del 31enne che si è conclusa ieri.

Bologna, non è stato superato il limite per Bernardeschi

Il fatto che Bernardeschi fosse libero da vincoli e dunque che il suo cartellino si potesse prendere a zero euro è stato un gran vantaggio, perché il Bologna ha potuto investire un po' sull’ingaggio. Il limite di circa 2 milioni di euro all’anno non è stato superato, l’entourage del giocatore già lo sapeva, infatti il vero argomento di discussione è diventata la durata del contratto, anche questo poi risolto.

Bologna, Bernardeschi è già carico

Bernardeschi ha una gran voglia di tornare a giocare in Europa, in un calcio più competitivo di quello della MLS. Il Bologna di Vincenzo Italiano, gli offrirà anche l’opportunità di giocare l’Europa League, una competizione internazionale. Lui in Europa ha già vinto. Come Immobile, insieme a Immobile, ha festeggiato Euro 2020, giocato nel 2021 a causa della pandemia da Covid 19. Un'emozione bellissima che è stata condivisa da milioni di italiani. Adesso, però, Bernardeschi ha voglia di far sognare i bolognesi. La trattativa per il suo ritorno in serie A è stata portata a termine dopo una accelerazione nei dialoghi tra le parti. Bernardeschi è carico, sa che una stagione ad alto livello giocata nel massimo campionato italiano potrebbe riaprirgli le porte della nazionale, un sogno che Berna continua a coltivare. Prima, però, dovrà fare una grande stagione con il Bologna che con lui conta di rinforzare il pacchetto degli esterni d'attacco.