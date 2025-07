Bologna, è fatta per il ritorno in Serie A di Immobile

È fatta per il ritorno in Italia di Ciro Immobile , che, dopo la stagione trascorsa in Turchia, ha trovato l'intesa con il Besiktas per la rescissione consensuale del contratto. Ora l'attaccante napoletano potrà firmare per il Bologna .

Come Signori: dal Bologna alla Lazio

La Serie A ritroverà dunque un attaccante da 201 gol in 353 partite, la maggior parte dei quali messi a segno con la Lazio, ultima tappa di un lungo girovagare tra l'Italia e l'Europa. Un'esperienza che lo ha consegnato alla storia del club capitolino, ma che si era chiusa male, dopo le dimissioni di Sarri ed il passaggio da Tudor a Baroni. Ora il Bologna, per un trasferimento che in chiave biancoceleste ricorda quello di Beppe Signori, che pure però passo prima per la Samp.

L'accordo col Besiktas e quello con il Bologna

Nessun attrito con il Besiktas, che dopo essersi coperto con Abraham, arrivato dalla Roma in uno strano intreccio di destini, ha concesso a Immobile di realizzare il suo desiderio di tornare in patria, dopo una stagione comunque da 30 presenze, 15 gol e 4 assist. Ora per l'attaccante manca la formalizzazione dell'accordo con il Bologna, ma le parti sono già d'accordo per un contratto annuale, con opzione di rinnovo.