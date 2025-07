Il Besiktas ufficializza Abraham: l'ex Roma si presenta con un messaggio sui social

ISTANBUL (TURCHIA) - E' il giorno di Tammy Abraham al Besiktas. Il 27enne attaccante inglese è sbarcato ieri a Istanbul per poi sottoporsi, in data odierna (mercoledì 2 luglio), al rito delle visite mediche con il club bianconero. L'ormai ex attaccante della Roma (con i giallorossi ha vinto la Conference League nel 2022), vola in Turchia dopo la stagione in prestito al Milan. Tammy sposa così il progetto turco trasferendosi in prestito oneroso, per 2 milioni di euro, più un riscatto obbligatorio fissato a 13.