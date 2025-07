Bivio Bologna: se esce un big ne serve un altro

Bologna, costi alti

Intanto Saputo è stato informato del fatto su come sia meno complicato sostituire Lucumi rispetto a Ndoye, perché per portare a Bologna un difensore affidabile come Brassier del Rennes, Salisu del Monaco o Alderete del Getafe puoi spendere dai 15 ai 20 milioni di euro. Purtroppo per il Bologna le cifre si alzano molto per gli esterni d’attacco: per Kevin, un brasiliano molto forte accostabile per caratteristiche tecniche proprio a Ndoye, lo Shakhtar sta chiedendo 35 milioni di euro, che sono più o meno gli stessi che il Bruges pretenderebbe per Tzolis. Poi il Nizza ne vuole 25 per Mohamed-Ali Cho, francese con cittadinanza britannica, classe 2004 e il Siviglia chiede 20 per lo svizzero Ruben Vargas, che sarebbe il sostituto più a buon mercato. Tutto in mano al Bologna, da una parte o dall’altra. Perché a volte chi spende di più finisce per spendere meno.