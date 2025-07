Napoli-Ndoye, si decide. Perché il Nottingham è un pericolo

Questione sinistra. Abbastanza complessa. Qualcosa si è mosso, ieri, ma non ancora nel verso giusto. Riepilogo: il Napoli ha ricominciato a dialogare con il Bologna per Dan Ndoye, l'esterno che nell'immaginario di inizio mercato avrebbe dovuto comporre la coppia con Noa Lang, ma la distanza non è ancora stata riempita con tutti gli argomenti che il club di Saputo ritiene sufficienti. Ovvero: offerta da 35 milioni più 5 di bonus facili da raggiungere, sicuramente migliorata rispetto alla prima proposta da 30 più il cartellino di Alessandro Zanoli e di certo più vicina alla soglia dei 45 milioni dell'iniziale richiesta minima del Bologna. La risposta, però, è stata ancora picche: no, grazie.