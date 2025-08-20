Inter e Bologna d'accordo per Asllani, ma c'è il nodo ingaggio

BOLOGNA - L’accordo è totale tra il Bologna e l’ Inter per quanto riguarda lo sbarco a Casteldebole di Kristjan Asllani , 9,5 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita a favore del club nerazzurro, a questo punto mancherebbe solo che Claudio Fenucci raggiungesse l’accordo con l’agente del giovane centrocampista albanese per l’ingaggio per poter finalmente parlare di operazione chiusa. Mancherebbe sì, è d’obbligo usare il condizionale, perché il Bologna ritiene che l’acquisto di Asllani farebbe alzare troppo il tetto-ingaggi e di conseguenza proprio per questi motivi sarebbe consigliabile farlo saltare. Morale: il passo che nelle ultime ore il popolo rossoblù aveva chiesto di fare al presidente Joey Saputo e al suo capo-azienda Fenucci, no, Saputo e Fenucci non lo hanno fatto, non dando dunque il via libera a un affare che lunedì sera sembrava ai titoli di coda. Domanda: quella del Bologna è una strategia per ottenere un ulteriore sconto, sia da parte dell’Inter che da parte dell’entourage di Asllani, oppure è una decisione che i capi del governo del Bologna ritengono di non dover rivisitare, come se la moglie ubriaca e la botte piena fossero conciciliabili e come se la promessa fatta alla gente di voler mantenere questo spessore tecnico non dovesse costare un minimo rischio di impresa? Una cosa è certa: nel caso in cui il Bologna dovesse fermare il carrozzone che nelle ultime due settimane era stato messo in piedi per Asllani significherebbe quanto meno aver perso del tempo prezioso, poi che a Casteldebole non hanno ancora capito che le parole hanno un peso e un significato e che qualche volta sarebbe anche opportuno dargli un seguito con i fatti.

L'intrigo della trattativa per Asllani

Una volta sottolineato come il gioco delle parti sia legittimo, a questo punto va capito ciò che hanno veramente in testa quelli che governano il Bologna. In questo senso: al di là di quello che fanno trasparire, stanno pensando ancora ad Asllani? E se invece dovessero voltare le spalle al centrocampista albanese, si butterebbero poi su un altro giovane che costa meno come cartellino e che pretende uno stipendio più basso rispetto agli 1,7 milioni chiesti da Asllani? Nel primo caso va sottolineato come sarebbe un peccato che si fosse perso troppo tempo per il raggiungimento della quadra tra quella che è la richiesta del calciatore (o del suo agente) e quella che è l’offerta della società rossoblù, anche perché sarebbe importante che Asllani possa arrivare prima possibile al centro tecnico del Bologna per cominciare a lavorare con i nuovi compagni. Certo, anche in vista della trasferta di sabato prossimo all’Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Non dimenticando anche come questa operazione sia stata voluta da tutti, a cominciare dal Bologna che ha sempre messo il giovane albanese davanti a tutto e a tutti, anche se non ha mai evidenziato il suo desiderio, poi dal giocatore che ha scelto il Bologna ritenendo che fosse la piazza giusta, anche perché potrà giocare l’Europa League, per finire all’Inter, che per consentire di arrivare alla fumata bianca è andata incontro al Bologna assecondando le sue necessità e anche ad Asllani per riconoscere la sua grande serietà.

Gli obiettivi di Asllani

Dove vogliamo arrivare è facile: se Asllani vuole fortemente il Bologna deve anche capire quella che è la realtà del suo eventuale futuro club, nel senso che per quelle che sono le sue grandi potenzialità tecniche avrà il tempo per far lievitare ancora di più i numeri del suo ingaggio e che per il momento la priorità è un altra, quella di poter giocare con maggiore continuità rispetto a quello che è stato all’Inter. Che poi in fondo è anche il motivo per il quale ha deciso di separarsi dalla sua Beneamata.