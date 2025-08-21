Bologna-Rowe in tre giorni: si chiude. Pessimismo per Asllani

Ad un milione da Jonathan Rowe , perché la sensazione è che a 19 milioni possa essere trovata la quadra , e a oggi il Bologna ha offerto 18 mentre il Marsiglia ne ha chiesti 20. Come dire: un passo avanti da una parte e uno indietro dall’altra, e a Casteldebole potrà arrivare l’esterno che prenderà il posto che è stato di Dan Ndoye. Facendo felice Vincenzo Italiano, anche perché questo ragazzo inglese ha caratteristiche tecniche e fisiche che per alcuni versi assomigliano a quelle dello svizzero. Già, e questo è uno dei motivi per i quali alla fine dei giochi Giovanni Sartori e Marco Di Vaio lo hanno scelto tra quelli che erano alla portata del Bologna per quanto riguarda l’aspetto economico. Non dimenticando come gli uomini dell’area tecnica abbiano dovuto rinunciare per un motivo o per un altro lungo il percorso a quelli che erano i loro grandi obiettivi, vedi Kevin dello Shakhtar, Tzolis del Club Brugge, Yilmaz del Galatasaray, o vedi anche Wesley dell’Al-Nassr, che ha un costo su per giù come quello di Rowe ma un ingaggio di 4 milioni di euro, e ne avrebbe avuti da spalmare di soldi per poter arrivare a trovare un’intesa con Claudio Fenucci. E ciò che sta accadendo per Kristjan Asllani è una dimostrazione lampante.

Rowe ad un passo

A un milione da Rowe, poi potrà essere stappato lo champagne, anche perché Sartori e Di Vaio hanno già trovato l’intesa per l’ingaggio con il procuratore del giovane esterno inglese, nazionale Under 21, che a Marsiglia percepisce 900 mila euro. Anche ieri l’intero stato maggiore del Bologna ha portato avanti questa operazione, volendo mettere prima possibile Rowe a disposizione di Italiano. Una volta detto che a questo punto non sarà più possibile per la trasferta di sabato all’Olimpico contro la Roma, la speranza del Bologna è di poter chiudere l’affare nel giro di un paio di giorni, o nella peggiore delle ipotesi entro la fine della settimana, affinché lunedì Rowe possa essere a Bologna per sottoporsi alle visite mediche, firmare il contratto e unirsi ai suoi nuovi compagni. Certo, eccome se Sartori e Di Vaio hanno preso informazioni sul conto di Rowe come ragazzo (perché sulle potenzialità del calciatore non hanno dubbi), anche alla luce della rissa che c’è stata negli spogliatoi davanti a Roberto De Zerbi tra l’esterno inglese e Rabiot (il presidente del Marsiglia Longoria parla di episodio inaudito e violento) ma al di là della sua esuberanza le relazioni ricevute dall’area tecnica sono state del tutto positive.

Asllani si complica

A un milione anche da... Asllani. Sì, intanto è stata interrotta la corsa del carrozzone che l’Inter (soprattutto) ma anche il Bologna avevano messo in piedi per poter far arrivare il centrocampista albanese a Casteldebole. E qua il discorso è più ampio, riguardando il suo ingaggio e il tetto che Fenucci da amministratore delegato del Bologna ha imposto, e anche la lista legata alla partecipazione all’Europa League che con l’arrivo di Asllani comporterebbe l’esclusione di uno o due calciatori importanti, che con il loro rendimento hanno contribuito a raggiungerla. Tanto per essere più chiari, il rischio a quel punto di dover rinunciare anche a uno tra Pobega e Moro sarebbe molto alto. E se in questo senso le perplessità sullo sbarco a Casteldebole del centrocampista albanese possono anche essere comprensibili, di contro non lo sono per i numeri dell’ingaggio in caso di una sua richiesta da 1,6/1,7 milioni, perché nella cifra che ci è stata segnalata dal Bologna come totale degli emolumenti (84 milioni) trovano spazio gli stipendi di tutti i residenti del centro, anche quelli del giardiniere, del fontaniere e del cuoco. Va sottolineato come il capitolo Asllani a certe condizioni potrebbe anche riaprirsi ma almeno a oggi l’intenzione ferma del Bologna è quella di mettere a disposizione di Italiano un centrocampista ancora più giovane, che abbia un ingaggio basso.