Orsolini e Freuler: rinnovi con il Bologna in salita

BOLOGNA - Chi rinnova e chi no. Hanno recentemente firmato l’allungamento del contratto fino al 2030 Santiago Castro e fino al giugno del 2029 Jens Odgaard, e già hanno cominciato a frequentare gli uffici di Claudio Fenucci e Giovanni Sartori i procuratori di Juan Miranda e Nikola Moro, i cui contratti (con o senza opzione) scadranno nel 2028. I capi del Bologna non hanno fretta, ma hanno preferito capire da subito anche quello che abita nella testa sia di questi due calciatori che dei loro agenti, ripromettendosi di riprendere i confronti alla fine del campionato. Detto che il Bologna non ha ancora deciso se allungare il contratto di Charalampos Lykogiannis, scadenza il prossimo giugno, figuratevi se ci siamo dimenticati di Remo Freuler, il cui contratto scadrà nel prossimo giugno, Jhon Lucumi e Riccardo Orsolini, che di contro scadranno nel 2027. Ebbene, Fenucci e Sartori hanno a che fare con tre casi uno diverso dall’altro, ma che rischiano di arrivare alla stessa conclusione, quella dell’addio a Bologna. E se per il difensore colombiano poteva essere previsto dopo quanto è accaduto nell’estate passata, il Bologna non si sarebbe aspettato queste prese di posizione né da parte dello svizzero né da parte di Orsolini, anche se è comprensibile come tutti vogliano fare i propri interessi.