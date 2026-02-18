Orsolini e Freuler: rinnovi con il Bologna in salita
BOLOGNA - Chi rinnova e chi no. Hanno recentemente firmato l’allungamento del contratto fino al 2030 Santiago Castro e fino al giugno del 2029 Jens Odgaard, e già hanno cominciato a frequentare gli uffici di Claudio Fenucci e Giovanni Sartori i procuratori di Juan Miranda e Nikola Moro, i cui contratti (con o senza opzione) scadranno nel 2028. I capi del Bologna non hanno fretta, ma hanno preferito capire da subito anche quello che abita nella testa sia di questi due calciatori che dei loro agenti, ripromettendosi di riprendere i confronti alla fine del campionato. Detto che il Bologna non ha ancora deciso se allungare il contratto di Charalampos Lykogiannis, scadenza il prossimo giugno, figuratevi se ci siamo dimenticati di Remo Freuler, il cui contratto scadrà nel prossimo giugno, Jhon Lucumi e Riccardo Orsolini, che di contro scadranno nel 2027. Ebbene, Fenucci e Sartori hanno a che fare con tre casi uno diverso dall’altro, ma che rischiano di arrivare alla stessa conclusione, quella dell’addio a Bologna. E se per il difensore colombiano poteva essere previsto dopo quanto è accaduto nell’estate passata, il Bologna non si sarebbe aspettato queste prese di posizione né da parte dello svizzero né da parte di Orsolini, anche se è comprensibile come tutti vogliano fare i propri interessi.
Colloqui tanti ma vani
Da agosto a oggi fate conto che il Bologna sia stata una bottega sempre aperta e non ha osservato nemmeno il riposo settimanale (e continuerà a essere così fino a giugno) per gli agenti di Lucumi, Freuler e Orsolini, ma se quello del colombiano si è fatto sempre di nebbia rimandando di volta in volta l’appuntamento e facendo così capire quali fossero le sue intenzioni, eccome se quello di San-Remo e anche quello dell’Orso, Michelangelo Minieri, hanno parlato con gli uomini del governo rossoblù, informandoli sulle loro richieste economiche. Che per rispettare i parametri che il Bologna si è imposto sugli ingaggi sono state rispedite via via al mittente. Non volendo perdere un calciatore che da anni stima, avendolo portato prima all’Atalanta e poi al Bologna, Sartori ha parlato più volte anche con lo stesso Freuler, ma almeno fin qua non ha trovato alcuna apertura da parte dello svizzero, fortemente deciso com’è a chiedere una cifra superiore ai 2 milioni di euro.
L'isola dell'Orso
Domanda: Freuler ha già un’altra società pronta ad accontentarlo? Oppure preferisce aspettare di giocare il mondiale prima di guardarsi attorno, magari anche nei confronti del Bologna? Vai a saperlo... certo è che i responsabili dell’area tecnica stanno già lavorando anche su altri profili. Chiudiamo con Orsolini, che già è il calciatore rossoblù più retribuito e per il momento sta chiedendo numeri troppo alti (sì, ancora più alti di quelli di Freuler) per quello che è (appunto) il tetto della società rossoblù, nonostante che a gennaio le siano arrivati anche i soldi legati al riscatto di Aebischer da parte del Pisa e di Posch da parte del Como. Il Bologna è pronto a confermargli l'ingaggio di oggi (di poco inferiore ai 2 milioni) e ad alzargli i bonus, ma non raggiungerà mai quella cifra. E allora il discorso è uno solo: se l’Orso a parole ritiene che Bologna sia un’isola felice da non abbandonare mai, dovrà per forza e per amore abbassare le proprie pretese, altrimenti potrà guadagnare di più nell'isola del tesoro ma che per lui sarà tutta da scoprire.
BOLOGNA - Chi rinnova e chi no. Hanno recentemente firmato l’allungamento del contratto fino al 2030 Santiago Castro e fino al giugno del 2029 Jens Odgaard, e già hanno cominciato a frequentare gli uffici di Claudio Fenucci e Giovanni Sartori i procuratori di Juan Miranda e Nikola Moro, i cui contratti (con o senza opzione) scadranno nel 2028. I capi del Bologna non hanno fretta, ma hanno preferito capire da subito anche quello che abita nella testa sia di questi due calciatori che dei loro agenti, ripromettendosi di riprendere i confronti alla fine del campionato. Detto che il Bologna non ha ancora deciso se allungare il contratto di Charalampos Lykogiannis, scadenza il prossimo giugno, figuratevi se ci siamo dimenticati di Remo Freuler, il cui contratto scadrà nel prossimo giugno, Jhon Lucumi e Riccardo Orsolini, che di contro scadranno nel 2027. Ebbene, Fenucci e Sartori hanno a che fare con tre casi uno diverso dall’altro, ma che rischiano di arrivare alla stessa conclusione, quella dell’addio a Bologna. E se per il difensore colombiano poteva essere previsto dopo quanto è accaduto nell’estate passata, il Bologna non si sarebbe aspettato queste prese di posizione né da parte dello svizzero né da parte di Orsolini, anche se è comprensibile come tutti vogliano fare i propri interessi.
Colloqui tanti ma vani
Da agosto a oggi fate conto che il Bologna sia stata una bottega sempre aperta e non ha osservato nemmeno il riposo settimanale (e continuerà a essere così fino a giugno) per gli agenti di Lucumi, Freuler e Orsolini, ma se quello del colombiano si è fatto sempre di nebbia rimandando di volta in volta l’appuntamento e facendo così capire quali fossero le sue intenzioni, eccome se quello di San-Remo e anche quello dell’Orso, Michelangelo Minieri, hanno parlato con gli uomini del governo rossoblù, informandoli sulle loro richieste economiche. Che per rispettare i parametri che il Bologna si è imposto sugli ingaggi sono state rispedite via via al mittente. Non volendo perdere un calciatore che da anni stima, avendolo portato prima all’Atalanta e poi al Bologna, Sartori ha parlato più volte anche con lo stesso Freuler, ma almeno fin qua non ha trovato alcuna apertura da parte dello svizzero, fortemente deciso com’è a chiedere una cifra superiore ai 2 milioni di euro.