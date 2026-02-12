Bologna, ufficiale il rinnovo di Castro: l'annuncio
L'avventura di Santiago Castro a Bologna è destinata a proseguire. All'indomani della sconfitta ai calci di rigore contro la Lazio in Coppa Italia al Dall'Ara, nella quale l'attaccante argentino ha trovato il gol, è arrivato l'annuncio del rinnovo del contratto di quattro anni.
L'annuncio del Bologna del rinnovo di Castro
"Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Santiago Castro per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2030". Questo il comunicato ufficiale con il quale il club emiliano ha annunciato il prolungamento di contratto di Castro. Il giocatore classe 2004 gioca al Bologna dal 2023. Fino a questo momento ha collezionato 85 partite segnando 19 gol e servendo 11 assist in tutte le competizioni.