Bologna, Skorupski ai saluti: il favorito per sostituirlo è Falcone

Otto anni dopo il suo arrivo a Casteldebole, Lukasz Skorupski e il Bologna potrebbero separarsi . Con Wladimiro Falcone , 31 anni, che sarebbe il favorito per prendere il posto del portierone polacco. Certo, per il momento è consigliabile usare il condizionale, e non solo perché da un paio di stagioni le sirene arabe stanno arrivando sempre più forti e piacevoli alle orecchie di Skorupski, ma abbiamo la sensazione che le probabilità di un suo addio nel prossimo mercato siano superiori rispetto al passato. Anche per un altro motivo, va detto chiaramente: questa volta il Bologna non lo fermerebbe, non tanto ritenendo che ormai abbia fatto il suo tempo a Bologna e che di conseguenza sia meglio per entrambe le parti salutarsi da buoni amici che sono stati bene insieme, quanto anche per quello che è accaduto in quest’ultima annata, con due infortuni muscolari estremamente seri che hanno costretto Skorupski ad attraversare tanti mesi ai box.

Bologna, Falcone favorito se parte Skorupski

FALCONE FAVORITO. A questo punto la domanda più opportuna è la seguente: se Skorupski e il Bologna decidessero che è arrivato il momento di percorrere strade differenti, il suo posto sarebbe preso da Federico Ravaglia o i responsabili dell’area tecnica rossoblù Giovanni Sartori e Marco Di Vaio metterebbero a disposizione di Vincenzo Italiano un altro portiere? A oggi il Bologna sta facendo valutazioni sempre più approfondite su quelli che sono i vari scenari, ma sembra avere una preferenza che diventa sempre più marcata con il passare delle settimane: portare a Casteldebole un portiere che abbia tutte le potenzialità (anche) per fare il primo. Da qui l’idea di Sartori e Di Vaio di seguire con grande attenzione l’attuale portiere del Lecce, che per Pantaleo Corvino è da Champions League e che per Zenga è uno tra i migliori portieri che fanno parte della scuola italiana, ritenendolo completo, bravo sia tra i pali che nelle uscite. E non a caso venerdì sera lo stesso responsabile dell’area tecnica rossoblù è andato a vederlo in Pisa-Lecce: ebbene, alla luce di quelle che sono state due sue parate decisive, l’ultima a giochi praticamente chiusi che ha consentito al Lecce di vincere una partita che valeva la vita, è facile immaginare che gli sia ancora una volta piaciuto.

Piace anche Provedel

PROVEDEL CHE NUMERI. Va sottolineato come al Bologna piacerebbe Ivan Provedel (bravissimo anche con i piedi), che Sartori ha avuto al Chievo e Italiano nello Spezia, ma sono soprattutto i numeri che da una parte allontanano Provedel dal Bologna e da un’altra avvicinano Falcone a Casteldebole. Perché se è vero che su per giù il costo del cartellino potrebbe anche essere su per giù lo stesso, è altrettanto vero che l’ingaggio dei due è estremamente diverso, non dimenticando come Provedel alla Lazio guadagni 2,5 milioni netti a stagione. Sì, sia il portiere che il suo agente Gianni Rava accetterebbero di spalmare questa cifra, che tuttavia resterebbe alta per quelli che sono i parametri sul tema del Bologna. Un’annotazione doverosa: con l’arrivo di un nuovo portiere, Massimo Pessina, classe 2007, potrebbe essere ceduto in prestito per permettergli di giocare un campionato intero o in B o in C, altrimenti finirebbe per perdere un’annata.