Filippo Terracciano alla Cremonese dal Milan, è ufficiale: i dettagli dell'accordo

Il terzino saluta i rossoneri dopo ventitré presenze e si trasferisce tra le file dei grigiorossi neo-promossi in Serie A: i dettagli
2 min

Filippo Terracciano è un nuovo giocatore della Cremonese. Saluta il Milan dopo ventitré presenze con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Filippo Terracciano alla Cremonese: il comunicato

Il comunicato ufficiale del club grigiorosso, neo-promosso in Serie A: "U.S. Cremonese comunica di aver acquisito da AC Milan le prestazioni sportive del calciatore Filippo Terracciano con la formula del prestito fino al termine della stagione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Verona l’8 febbraio 2003, cresce nella città scaligera anche a livello sportivo vivendo una lunga trafila nel settore giovanile dell’Hellas. Con la prima squadra gialloblù raccoglie diverse convocazioni da giovanissimo, fino a debuttare in Coppa Italia e Serie A nella stagione 2021-22. Da lì si ritaglia sempre più spazio tra le fila dei veronesi, giocando 41 partite in tutte le competizioni e ricevendo la chiamata del Milan nel gennaio del 2024: oltre a scendere in campo nel massimo campionato, con i rossoneri debutta in Champions ed Europa League. Nei primi anni di carriera ha sempre mostrato grande duttilità, agendo sia da difensore che da centrocampista. Benvenuto in grigiorosso, Filippo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

