Empoli, Corsi blinda Parisi: "Sarà il nostro capitano"

Corsi: "Parisi resta ad Empoli"

Il numero uno della squadra toscana si è espresso così in merito a delle possibili trattative per il terzino: "Per Parisi non c’è nulla. La prossima stagione giocherà nell’Empoli e farà il capitano". Delle dichiarazioni che, di fatto, tolgono il calciatore dal mercato a meno di eventuali sorprese.