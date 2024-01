Baldanzi e la frase sul mercato dopo il gol alla Juve

"Non è stato un periodo facile, ma sono felice di essere tornato con i miei compagni. L'interesse della Roma e il mio futuro? Non ho fatto scelte, non ci penso al momento. Io con la testa sono ad Empoli , alle questioni di mercato pensano dirigenza ed entourage". Così Tommaso Baldanzi ai microfoni di DAZN. Il trequarsita classe 2003 non si è sottratto dal commentare le voci relative al suo futuro.

Baldanzi sul gol alla Juve

Baldanzi ha poi aggiunto: "Sono felice per aver realizzato un gol importante, non per me ma per tutta la squadra. Sono tornato e abbiamo fatto bene. Siamo felici. Segnare allo Stadium, contro la Juventus, è una grandissima emozione, abbiamo portato via un punto sul campo di una delle squadre più forti del campionato. Il mister ci sta dando tanto soprattutto dal punto di vista mentale, speriamo di continuare così".

Nicola su Baldanzi

E anche Davide Nicola ha parlato di Baldanzi: "Mi tengo stretto ogni giocatore di questa rosa perché mi stanno dimostrando voglia di allenarsi. Baldanzi è un giocatore molto qualitativo. Nel momento in cui i ragazzi saranno tutti al top avremo più soluzioni. Non bastano due partite in otto giorni per avere una identità. C’è da lavorare molto".