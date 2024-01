Juve-Empoli in diretta: segui la sfida live

La Juve vuole fare come Sinner. La metafora l'ha usata Allegri per raccontare la lotta scudetto con l'Inter nei panni di Djokovic, e i tifosi sognano. Intanto oggi c'è una sfida importante da vincere con l'Empoli per presentarsi davanti ai nerazzurri nello scontro diretto del quattro febbraio. Con i tre punti i bianconeri andrebbero a +4, con due partite in più.