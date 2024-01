Allegri dopo Juve-Empoli: "Le mie battute danno fastidio. Kean resta? Non so"

Allegri dopo Juve-Empoli: "Buona partita, condizionata dall'espulsione"

Così Max Allegri al termine di Juve-Empoli: "La squadra ha fatto una buona partita nonostante l'inferiorità numerica. Dispiace per il risultato, ma abbiamo comunque continuato a giocare dopo l'espulsione, stando bene in campo e creando i presupposti per far gol. Andiamo avanti, consaapevoli del nostro percorso".

Yildiz, in stato di grazia, è finito in panchina quest'oggi, con un occhio all'Inter: "Con il senno del poi si costruiscono le città fantasme... Ho fatto una scelta, Milik stava bene e volevamo fare un certo tipo di partita. Anche Vlahovic sta vivendo un grande momento, ma deve rimanere concentrato come sta facendo".