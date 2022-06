Fiorentina e Italiano, prospettiva fino al 2025

FIRENZE - E' in programma oggi l'incontro tra Vincenzo Italiano e la Fiorentina: l'obiettivo è il prolungamento del contratto fino al 2025 e un compenso che salirà a 1,5-1,6 milioni a stagione più bonus per arrivare a 2 milioni. Non solo. Nell'incontro di oggi si parlerà di futuro: bisogna delineare le strategie del prossimo mercato. La Conference League incombe, e la squadra dovrà essere costruita, e pronta, a lottare su tre fronti. Dubbi, sul rinnovo dell'allenatore, ce n'erano pochi e la Fiorentina aveva anche una clausola che le avrebbero consentito unilateralmente di prolungare fino al 2024: ma la strada del rinnovo fino al 2025 è mirata a costruire un progetto solido. E oggi, l'incontro in programma può quindi segnare il punto di svolta: si chiude la stagione 21/22 e si mette mano, a partire dall'allenatore e con l'allenatore, ai piani per costruire il futuro.