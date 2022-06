Fiorentina, Pinamonti è la priorità in attacco

FIRENZE - Almeno un attaccante alla Fiorentina serve e la Fiorentina lo prenderà. Uno se verrà reiterato il prestito di Piatek dall’Hertha Berlino, che è l’unica via possibile per vedere ancora il centravanti polacco a Firenze, altrimenti gli attaccanti diventeranno due (ed è il motivo per cui il club viola prova ad allungare il prestito di altri dodici mesi). E dentro questa esigenza c’è di tutto: obiettivi concreti e suggestioni d’inizio estate, però con un riferimento preciso più in alto di tutti. Che si chiama Andrea Pinamonti.

La certezza di Italiano Lui sì obiettivo concreto, perché nella testa di Vincenzo Italiano è l’elemento che può far fare il salto di qualità all’attacco viola e quindi la Fiorentina ci sta provando. Con tutte le difficoltà del caso e la concorrenza forte di un paio di società (Monza in primis), ma anche con la “carta” Milenkovic da giocare per il gradimento che l’Inter ha del centrale serbo: e l’Inter è proprietaria del cartellino di Pinamonti. Ricordando poi (ma non certo come importanza secondaria) che Fali Ramadani è procuratore sia di Italiano che del difensore di scuola Partizan, è chiaro che la trattativa ha una sua forte ragione d’essere e da lì nascono le ambizioni della Fiorentina di assicurarsi il centravanti che nell’ultima stagione ha segnato tredici gol contribuendo non poco alla salvezza dell’Empoli. Uno scambio alla pari, pur con una valutazione viola del calciatore non inferiore ai quindici milioni, non è possibile soprattutto perché Milenkovic ha ancora un solo anno di contratto, ma la formula può (potrebbe) essere aggiustata fino ad arrivare a un punto d’incontro: dipende sempre da quanto volontà hanno le parti di venirsi incontro, appunto. Pinamonti vertice dei desideri di Italiano è una certezza fin dallo scorso inverno.