Fiorentina, Torreira punge sui social: "Meglio parlare sul campo"

C'è Pradè nel mirino?

Anche senza riferimenti precisi quella di Torreira sembra essere una risposta a quanto dichiarato poco prima dal direttore sportivo gigliato Daniele Pradè, che nel corso di una conferenza stampa ha rivelato come avesse contattato ad inizio aprile scorso lo stesso calciatore offrendogli un contratto di due milioni e mezzo di euro per cinque anni, proposta però rifiutata dall'uruguaiano e dal suo agente, cosa che ha portato i viola alla decisione di non riscattare dall'Arsenal l'ex Pescara e Sampdoria. Torreira in un'altra storia sul suo profilo Instagram ha poi scritto "Tornerò presto Firenze" a corredo di una foto del capoluogo toscano in cui si vede anche lo stadio 'Franchi'.