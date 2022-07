Zurkowski-Fiorentina, una chance per restare

FIRENZE - A volte ritornano. Ritorna, in questo caso: Szymon Zurkowski. Il mediano polacco sembrava essere una risorsa da utilizzare per arrivare ad un altro obiettivo, dopo che la Fiorentina aveva rinunciato ad esercitare il controriscatto a sei milioni: forse lo sarà, ma non ora. Con l'Empoli non è stato trovato l'accordo, con la società viola che ha quindi optato per consegnare Zurkowski a Vincenzo Italiano, che lo valuterà in ritiro e che potrebbe rivelarsi un ottimo rinforzo, dopo l'ottima stagione con la maglia dei toscani empolesi. Ma questo, come detto, lo deciderà il ritiro di Moena.