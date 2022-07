Fiorentina, la strada giusta

È un entusiasmo in crescita, non recente, dovuto al gioco della squadra, al suo ritorno in Europa, alla conferma con prolungamento contrattuale di Italiano e ai movimenti di mercato. Anche l’estate scorsa, dopo lo scossone-Gattuso, la Fiorentina si era mossa con decisione e intelligenza, acquistando Gonzalez a titolo definitivo, oltre a Odriozola e Torreira in prestito. Insieme a Vlahovic con i suoi 17 gol nel girone d’andata, i tre sono stati i giocatori decisivi per aggiudicarsi il 7° posto. Questo mercato è stato ancora più logico. Tanto per cominciare la traballante sostituzione invernale del cannoniere serbo con Cabral è stata risolta con Jovic, un attaccante che, dopo l’anno in panchina nel Real Madrid, deve dare risposte forti e chiare sullo spessore della sua carriera proprio a Firenze: non è Vlahovic ma può avvicinarsi, anzi, deve avvicinarsi vista la concorrenza nella loro nazionale per il Mondiale in Qatar. Al posto di un terzino di livello internazionale come Odriozola ne è arrivato un altro di pari grado come Dodo: caratteristiche simili, come qualità appartengono alla stessa categoria. La dolorosa rinuncia a Torreira, regista-chiave del gioco di Italiano e vicecapocannoniere della Fiorentina nel girone di ritorno con 5 gol, ha prodotto un’idea interessante, quella di Mandragora, centrocampista totale in grado di giocare ovunque in mezzo al campo, ma con l’obbligo di aumentare il suo contributo in zona-gol. I viola avevano chiuso la stagione con un dubbio sul ruolo del portiere, dubbio brillantemente risolto con Gollini.