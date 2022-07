Fiorentina, Dodo conta le ore: mercoledì le visite mediche?

FIRENZE - Dodo conta le ore. Aspetta la Fiorentina dal duomo di Milano, dove scatta foto con moglie e figlia in attesa che la Viola lo chiami per le visite mediche, per poi aggregarsi al gruppo di Italiano nel ritiro di Moena. Ma ci sono gli incastri, tanti, da sistemare nel contratto tra le due società e un affare da circa venti milioni di euro (14,5 di quota fissa più 3,5 di bonus) non è faccenda che si sbriga in quattro e quattr’otto. Men che mai discutendo di forme di pagamento e percentuale sull’eventuale rivendita: i famigerati dettagli che fanno da freno. Non cambia la sostanza o, meglio, la cambia solo nei tempi: Dodo ha detto sì alla Fiorentina e anche Italiano ne parla come di un calciatore viola, però adesso ci siamo davvero. L’idea rimane di farlo arrivare in Trentino non oltre la metà di questa settimana per un primo contatto con i nuovi compagni nei tre giorni a seguire fino alla ripartenza dalla Val di Fassa, così da averlo a pieno regime nei due mini-ritiri in Austria con annesse amichevoli (che diventeranno tre compresa quella a Siviglia del 6 agosto): oggi la conferma delle scadenze fissate in calendario.