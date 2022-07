FIRENZE - Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina annuncia "di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Pierozzi al Palermo F.C". Il terzino destro classe 2001 nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito alla Pistoiese e all'Alessandria. Adesso per Pierozzi una nuova avventura in Sicilia con il Palermo.