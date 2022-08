Barak va alla Fiorentina: accordo trovato con il Verona

FIRENZE - Italiano si prepara ad accogliere Barak nel centrocampo della Fiorentina. L'accordo verbale tra il club viola e il Verona è stato trovato dopo l'incontro di oggi (martedì), quello col calciatore già c'era, attratto dall'idea di cambiare aria e di provare l'avventura gigliata. La formula che ha portato all'intesa è quella del prestito con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Nel complesso, la cifra del passaggio di Barak alla Fiorentina dovrebbe essere di 10 milioni di euro più 2 di bonus, indipendentemente se poi sarà diritto o obbligo di riscatto. Barak, che in questo avvio di campionato ha giocato solo una ventina di minuti contro il Napoli alla prima giornata (non convocato invece contro il Bologna), è il "regalo di Coppa" di Commisso a Italiano a poche ore dal ritorno di Conference League contro il Twente, in programma giovedì 25 agosto.