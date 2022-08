Calciomercato Fiorentina, doppio colpo Nikolaou-Bajrami

FIRENZE - Può essere una giornata-chiave per il mercato della Fiorentina. Oggi infatti i dirigenti viola hanno in programma un incontro con Fali Ramadani che, oltre ad avere già ottimi rapporti con il club, cura gli interessi di Bajrami dell’Empoli e Nikolaou dello Spezia, entrambi obiettivi. Non soltanto: è anche il procuratore di Nastasic che è in uscita dalla formazione di Italiano e potrebbe accasarsi in Liguria proprio nell’operazione che potrebbe portare Nikolaou nel capoluogo toscano.

In arrivo Bajrami Per il centrocampo quindi il club di Rocco Commisso non si accontenta di Barak, appena arrivato e già convocato, ma è in pole anche per Bajrami per il quale i contatti con l’Empoli sono sempre intensi e la chiusura potrebbe non essere lontana. Sarebbe l’ultima pedina del reparto che andrebbe a sostituire numericamente Zurkowski in procinto di fare il percorso inverso ovvero andare alla corte di Zanetti. Con la casacca azzurra il polacco è stato in prestito nelle ultime due stagioni con ottimi risultati e si è legato a quei colori. Il summit di oggi sarà probabilmente decisivo per le strategie e per chiudere il cerchio. In uscita da Firenze potrebbe esserci anche Kouame su cui è forte soprattutto il Brighton, anche se l’Empoli ha manifestato un interesse per l’attaccante esterno.