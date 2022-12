"Il Liverpool piomba su Amrabat: c'è l'offerta"

LONDRA (Inghilterra) - La finestra di mercato di gennaio non si è ancora aperta, ma i club iniziano a muoversi per arricchire i propri organici. Il Mondiale è stata una bella vetrina per diversi giocatori che nelle prossime settimane potrebbero cambiare maglia. E’ il caso del centrocampista marocchino Sofyan Amrabat che in Qatar ha disputato un Mondiale eccellente con la maglia della propria nazionale.