Pressing su Amrabat: ecco per quanto la Fiorentina lo lascerà partire

FIRENZE - Domani è il giorno in cui torna a Firenze uno dei protagonisti assoluti del Mondiale da poco concluso, in scia alla ottima parte di stagione vissuta in viola da agosto a novembre: Sofyan Amrabat. E il risalto prodotto dalle partite da trascinatore del Marocco disputate in Qatar ha costruito la più classica delle situazioni: Amrabat adesso è nel mirino di alcuni tra i grandi club d’Europa . Premier League ovviamente in testa per potenza di fuoco (economica) con Liverpool e Tottenham, ma anche Atletico Madrid, Barcellona e Siviglia hanno dimostrato interesse. Solo che tutte dovranno fare i conti con Commisso, intenzionato ad ogni costo a difendere il suo pupillo , nel vero senso della parola per essere stato l’artefice dell’acquisto dal Verona nel gennaio 2020: e sempre a gennaio, tre anni dopo, ecco lo scenario che non t’aspetti.

Offerta e rilancio

Klopp stravede per Amrabat e con il Liverpool già scatenato sul mercato non è un buon segnale (per i viola). Ci ha già provato, ci riproverà. Il tecnico tedesco spinge forte e sa che i dirigenti faranno il possibile per accontentarlo, assicurandogli la risorsa che vuole a centrocampo: e difatti oltre Manica sono sicuri che il Liverpool abbia già stanziato quaranta milioni da mettere sul piatto di un’offerta ufficiale da presentare alla Fiorentina. Diciamo che non bastano per smuovere Commisso, anche se si tratterebbe di una proposta decisamente non banale. Farebbe riflettere, non altro, e il numero uno della società viola ha pronta una contromossa: rilanciare allungando il contratto di Amrabat oltre la naturale scadenza del 2025 (sarebbe 2024, ma c’è l’opzione a favore della Fiorentina per un anno in più che scatterebbe in automatico) con adeguamento immediato, ritocco in alto dell’ingaggio per portarlo ai 2,5 milioni che rappresentano il top a Firenze, investire il giocatore di una centralità progettuale per le stagioni a venire alla ricerca del definitivo salto di qualità della squadra allenata da Italiano. Da domani tutto questo sarà possibile farlo non per sentito dire o per interposta persona, ma vedendosi e parlandosi: Amrabat, per dirne una non secondaria, seppur lusingato dal clamore e dall’interesse planetario che si è creato intorno a lui, ha ogni volta sottolineato di "rispettare" la Fiorentina.