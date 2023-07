Ngonge, la strada è libera dalla Lazio: la Fiorentina ci riprova

FIRENZE - Strada libera per Cyril Ngonge . Al giocatore del Verona si era interessata anche la Lazio, ma la società biancoceleste è in netto vantaggio su Riccardo Orsolini e di conseguenza lascerebbe il passo alla Fiorentina per Ngonge che è un profilo da tempo gradito ai viola.

Primi contatti

La pista per il belga classe 2000 rimane più che aperta. È un nome che il club di Commisso ha sul taccuino, che sta valutando e per il quale ci sono già stati dei contatti nei giorni scorsi. Proprio il padre del giocatore ha svelato che l’agente di suo figlio ha incontrato i dirigenti della Fiorentina lo scorso 22 giugno. Le parti hanno parlato, hanno fatto conoscenza e ora sono attese altre valutazioni nei prossimi giorni. Sicuramente l’interesse è certo e reale, però andrebbe trovato l’accordo con il calciatore così come con l’Hellas. Ora che la Lazio è in pole position per Orsolini del Bologna, può mollare la presa e questo è un vantaggio per i viola, visto che i buoni rapporti fra i presidenti Lotito e Setti, avrebbero probabilmente favorito il trasferimento di Ngonge nella Capitale. Adesso cambia tutto.

Forza di volontà

L’altro nome da seguire, come esterno d’attacco, è Dodi Lukebakio che ha numeri interessanti per gol segnati. Il calciatore con la maglia dell'Hertha Berlino nella stagione appena conclusa in Germania ha infatti realizzato 12 reti, di cui 11 in Bundesliga. In più spinge per essere ceduto, dopo la retrocessione ed è pure in scadenza di contratto nel giugno del 2024, un altro fattore che potrebbe giocare a favore della Fiorentina. Il problema può essere il prezzo che non scende e che rimane sui 10 milioni, oltre al fatto che sarebbe alla sua prima esperienza in Italia e in Serie A, per cui avrebbe bisogno di un periodo di rodaggio. Da ricordare che per il belga classe ‘97, il Lione nei mesi scorsi aveva già presentato un’offerta che i tedeschi avevano rifiutato perché non adeguatamente alta. Adesso anche il Villareal lo sta guardando con attenzione.

Prova di crescita

Un altro classe ‘97 è Albert Gudmundsson, attaccante islandese del Genoa e della sua Nazionale. Anche lui è valutato circa 10 milioni e pure nel suo caso il fiuto per il gol non manca. Ha segnato 11 gol in 36 gare, ma lo ha fatto in Serie B con la casacca rossoblu. Il difetto in questo caso può essere proprio il fatto di dover ancora dimostrare di poter irrompere con forza anche nella massima categoria, dove per adesso ha realizzato una sola rete in 12 presenze dal febbraio al maggio del 2022. Certo è che manca posto allo start e alla Fiorentina non dispiacerebbe presentarsi al via della preparazione, il prossimo 12 luglio, con un volto nuovo da regalare a Vincenzo Italiano. Meglio ancora se in fase offensiva. In questa settimana verrano fatte altre mosse, forse decisive, e diverse valutazioni alla ricerca della soluzione migliore. Ecco perché da domani inizia una settimana fondamentale per le manovre di mercato. La volontà del club di Rocco Commisso è migliorare la rosa e soprattutto individuare uomini che riescano a trovare la via del gol.

Jovic-Gala

Sempre sul fronte offensivo, ma eventualmente in uscita, dalla Turchia arrivano novità su Luka Jovic. Secondo quanto riporta il sito webaslan.com, il Galatasaray starebbe continuando a lavorare per l'acquisto dell'attaccante serbo. Il club turco avrebbe incontrato giovedì scorso a Istanbul l'agente Fali Ramadani e a Jovic sarebbero stati offerti 2,5 milioni a stagione di ingaggio. Ma servirebbe, come sempre, anche l’accordo con la Fiorentina.