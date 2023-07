Fiorentina, dieci milioni per avere Rouault

Accantonato ormai il nome di Mattia Viti, potrebbe ugualmente arrivare dal sud della Francia (e in particolare, stavolta, da Tolosa) il nome giusto per rinforzare la difesa della Fiorentina . In un reparto che si avvia a grandi passi verso una rivoluzione (dopo l’addio a zero di Venuti, anche Igor e Martinez Quarta non possono per il momento sentirsi certi della riconferma in viola, anche in virtù di una scadenza di contratto per entrambi piuttosto prossima), l’area tecnica è da tempo alla ricerca di un profilo giovane sul quale investire in vista dei prossimi anni e tra gli identikit che il direttore sportivo Pradè ha portato all’attenzione di Vincenzo Italiano c’è anche quello di Anthony Rouault, francese classe 2001 che nell’ultima stagione da centrale ha collezionato 40 presenze e due gol , contribuendo peraltro a regalare al Tolosa la vittoria della Coppa di Francia. Praticamente - a dispetto della sua giovane età - una vera colonna per la formazione di Montanier (di recente sollevato a sorpresa dal suo incarico).

Fiorentina, Rouault non rinnova con il Tolosa

Un pilastro che tuttavia, da mesi, è in odore di cambiare maglia. Delle prestazioni maiuscole di Rouault, a dire il vero, si erano accorti in tanti già da qualche tempo (l’estate scorsa i “violets” hanno rifiutato un’offerta di 15 milioni arrivata dal Nizza e hanno saputo dire no anche quando a bussare alla loro porta si è presentato il Borussia Mönchengladbach) ed è forse anche per questo motivo che il 2001 - tramite il suo entourage - ha già fatto capire al Tolosa che la volontà è quella di non rinnovare il proprio contratto, in scadenza ad oggi nel 2024. Una sorta di ultimatum per vendere il giocatore al miglior offerente che non ha colto impreparata la Fiorentina, da tempo ormai (prima con l’ex chief scout Tramontano e poi ora con il dt Burdisso) lesta a prendere informazioni sul difensore, che avrebbe già dato il benestare al trasferimento a Firenze.

L'offerta della Fiorentina

E se un anno fa, come detto, il muro eretto dal Tolosa era stato per certi aspetti invalicabile, adesso la prospettiva sembra essersi addirittura ribaltata. Con la società del gruppo RedBird che, consapevole di poter andare incontro al rischio svincolo, ha scelto di mettere in modo esplicito Rouault sul mercato, giocando però al rialzo. Ecco perché ad oggi un’offerta da 10 milioni (quella che i viola avrebbero in mente di offrire nei prossimi giorni) potrebbe anche non bastare per soddisfare i francesi. Le parti, tramite gli intermediari, sono destinate ad aggiornarsi all’inizio della prossima settimana, quando sono previsti nuovi contatti anche per altri due nomi che la Fiorentina sta tenendo vivi per il suo reparto arretrato, ovvero Ampadu del Chelsea e soprattutto Nikolaou dello Spezia.