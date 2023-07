Mal di gol: la Fiorentina valuta anche Fullkrug

FIRENZE - Non c'è più soltanto il nome di Boulaye Dia (che resta nettamente in vantaggio rispetto a tutti gli altri candidati) nella lista di mercato che la Fiorentina sta aggiornando di giorno in giorno per rinforzare il proprio attacco. Da qualche ora infatti c’è anche un altro profilo che l’area tecnica ha iniziato a valutare con molta attenzione ed è quello della punta del Werder Brema Niclas Füllkrug . Classe 1993 con ben 35 reti all’attivo nelle ultime due stagioni in Bundesliga , della quale - con 16 centri - ha vinto il titolo di capocannoniere nel 2022/23 assieme a Nkunku del Lipsia (pane per i denti dei viola, viste le difficoltà incontrate in zona gol in alcune fasi dell’ultima stagione), il tedesco è un’opportunità tecnica ed economica che è stata portata all’attenzione della coppia Pradè-Barone nelle ultime ore e che verrà tenuta viva in attesa di capire quello che potrà accadere sul fronte del senegalese della Salernitana , rientrato nei giorni scorsi in Cilento per le visite mediche ma apparso ben poco convinto a proposito del suo futuro.

Stessa idea

Il diktat di partenza in casa viola, almeno sotto l’aspetto delle scelte in attacco, in queste ore non è in ogni caso cambiato: arriverà qualcuno solo se, al contempo, qualcun altro lascerà Firenze. Ergo, o Cabral (possibile pedina di scambio proprio nell’operazione Dia) o Jovic (per il quale era di recente tornato a bussare alla porta della Fiorentina il Galatasaray) dovranno fare spazio al futuro numero 9 della formazione di Italiano, che va a caccia di reti pesanti per dare l’assalto ai primi sette posti nel prossimo campionato. In caso contrario, ovvero se né il brasiliano né il serbo dovessero alla fine salutare, i viola sono pronti a restare anche così nel reparto offensivo. Ma la sensazione, al momento, è che l’epilogo non sarà questo.

Voglia di Italia

Ed ecco che oltre a Dia (su cui ancora pende una clausola da 25 milioni che scadrà tra poco più di dieci giorni, ovvero il 20 luglio), la Fiorentina ha iniziato a sondare altre piste, tra le quali appunto quella che porta a Füllkrug, ormai desideroso dopo una lunghissima prima parte di carriera nel suo Paese - che lo ha portato quasi a sorpresa, ma con merito, a indossare la maglia della Nazionale tedesca e a giocare l’ultimo Mondiale in Qatar - di tentare anche un’avventura all’estero. Magari in Italia, dove nei mesi scorsi lo aveva già cercato il Torino.

Che risparmio

Il contratto della punta del Werder scade nel 2025 e al momento - filtra dal pool di agenti che lo assiste tra cui, per l’Italia, anche la rete di intermediari in cui opera Christian Zaccardo che la scorsa estate ha favorito l’approdo in Serie A di Kvaratskhelia - l’idea del club teutonico sarebbe quella di mettere sul mercato il giocatore, che ha una valutazione di 15 milioni. Una somma che, se paragonata a quella con cui i viola - pagando la famosa clausola entro 11 giorni - potrebbero aggiudicarsi Dia, permetterebbe alla Fiorentina di risparmiare 10 milioni da dirottare, magari, in altre zone di campo.