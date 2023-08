Fiorentina, per Amrabat servono 30 milioni: gioco di nervi con lo United

Via dall’Inghilterra ieri la Fiorentina dopo aver disputato la “Sela Cup”, Sofyan Amrabat in Inghilterra in un giorno che da oggi in avanti può essere sempre quello giusto se il Manchester United si deciderà a rompere definitivamente ogni indugio e sferrare l’attacco decisivo e soprattutto deciso: almeno, questo è l’ obiettivo-speranza del nazionale marocchino e della stessa Fiorentina. Perché il tempo stringe, Italiano ha bisogno di mettere punti fermi e certezze dentro al gruppo che si prepara ad una nuova stagione potenzialmente ancora su tre fronti e, quindi, ogni elemento d’incertezza dentro al gruppo è un elemento che in qualche maniera ne rallenta la costruzione definitiva. Per questi motivi una cosa è sicura: la settimana appena iniziata deciderà i destini di Amrabat .

Fiorentina, l'offerta per Amrabat

30 milioni è la cifra messa sul prezzo del cartellino del centrocampista nato in Olanda fin dal momento in cui è parsa evidente la sua volontà di provare un’esperienza diversa: prima a fine gennaio, ma Commisso ha detto no al Barcellona, poi a inizio estate quando l’ex Hellas ha reiterato i propri desideri. Le cose sono andate e stanno andando nel mercato che di certezze, a proposito, mai ne garantisce e allora i tempi si sono dilatati, i dubbi si sono addensati e, nell’ordine, Amrabat ha finito le vacanze, si è di nuovo aggregato a Biraghi e compagni, ha disputato una fetta di partita a Grosseto, non è andato a Newcastle per un problema ad un piede rimediato nell’amichevole in Maremma. Dove, rispondendo a un piccolo tifoso viola, ha in qualche maniera aperto alla possibilità di rimanere a Firenze, forse più deluso dalla piega presa della situazione che per convinzione.

La Fiorentina aspetta lo United

Basta che il Manchester United soddisfi la richiesta e tutto si sistema: Amrabat va in un big del calcio d’Europa come voluto e cercato, la Fiorentina incassa trenta milioni (bonus compresi) che vanno a sostituire e aumentare quelli non incassati (dodici+bonus) dal Bournemouth per il ritorno forzato di Castrovilli, e così con budget decisamente aumentato potrà dedicarsi a tutte le operazioni di mercato che rimangono da fare. Compresa quella per dare più qualità e più peso ovviamente al centrocampo, cominciando a stringere la presa, intanto, su Fausto Vera del Corinthians e Sander Berge dello Sheffield United, due nella lista dei rinforzi per il reparto mediano.