Fiorentina, 5 milioni per Vargas non bastano: il retroscena

C’erano anche gli occhi attenti dell’area tecnica della Fiorentina sulla performance di Rubén Vargas, che ieri con il suo Augsburg ha perso 1-0 in casa all’ultimo minuto contro il Bayer Leverkusen. Per l’esterno svizzero, ormai da tempo divenuto l’obiettivo prioritario dei viola per l’attacco in questo mercato di gennaio, un’ora abbondante di gioco, qualche buono spunto e un’ammonizione per simulazione dopo soli 18’. Non il miglior biglietto da visita, certo, eppure dalle parti del Viola Park la scelta ormai sembra essere stata già fatta. E anche in questo weekend i contatti tra l’entourage del giocatore e il club di Commisso sono andati avanti, con l’obiettivo di trovare al più presto la quadra per il trasferimento in riva all’Arno del classe ’98.