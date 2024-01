Fiorentina, sprint Vargas. E spunta Rodri

Vargas, poi staccato Rodri, poi un altro nome nella pagina dietro per tenerlo ben nascosto e al riparo da occhi indiscreti: è l’agenda di mercato della Fiorentina per quello che riguarda l’esterno offensivo, ruolo che appartiene allo svizzero dell’Augsburg, che era e rimane l’obiettivo principale ed è bene ribadirlo a scanso di equivoci, ma anche allo spagnolo del Betis con qualche distinguo. E ovviamente appartiene pure allo “sconosciuto”, pronto a entrare in scena se dovessero andare male entrambi i tentativi. Anzi, uno soprattutto di tentativo: perché Ruben Vargas è il rinforzo da consegnare a Italiano nei prossimi giorni.